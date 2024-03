Sur le vif La Grande Mosquée de Poitiers touchée par un incendie en plein Ramadan Rédigé par Lina Farelli | Lundi 25 Mars 2024 à 08:35









Un incendie s'est déclaré dans la soirée du samedi 23 mars dans la Grande mosquée de Poitiers. Celle-ci comptait alors plusieurs centaines de fidèles, rassemblés pour les prières nocturnes du Ramadan . Aucun blessé n'est à déplorer mais l'incendie a nécessité l'intervention des soldats du feu durant plus de quatre heures.Le feu a pris dans la toiture d’une salle jouxtant la salle de prière et serait d'origine accidentel selon la préfecture de la Vienne, qui a exprimé son soutien à la communauté musulmane de Poitiers. Le lieu en question était en effet fermé lors de la survenance de l'événement. Une enquête a tout de même été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie, qui a touché 150 m2 de toiture.







