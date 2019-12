L'ouverture du cimetiÃ¨re musulman de QuÃ©bec annoncÃ©e pour l'Ã©tÃ© 2020

Sur le vif L'ouverture du cimetière musulman de Québec annoncée pour l'été 2020 Rédigé par Benjamin Andria | Vendredi 20 Décembre 2019 à 08:00









Les musulmans de Québec auront leur cimetière La signature officialisant la vente du terrain qui servira à aménager le cimetière musulman de Québec est intervenue jeudi 18 décembre. Un grand jour pour les responsables du Centre culturel islamique de Québec (CCIQ), qui avaient longtemps attendu ce moment.a déclaré le maire Régis Labeaume, cité par Québec Hebdo. , a affirmé, pour sa part, le président du CCIQ, Boufeldja Benabdallah.Son instance est parvenue à concrétiser un projet vieux de 20 ans dont le besoin a été encore plus fortement ressenti après l'attaque perpétrée à la mosquée de Québec qui a provoqué la mort de six personnes.Le cimetière, qui devrait compter quelque 500 tombes, sera aménagé au printemps 2020 pour accueillir ses premières dépouilles dès l’été, annonce-t-on. Les collectes de fond pour le projet dont le coût est porté à près de 500 000 dollars (342 000 euros) se poursuivent.Lire aussi :