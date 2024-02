L'imam du Gard Mahjoub Mahjoubi expulsÃ© sans mÃ©nagement vers la Tunisie

« sa profonde consternation »

« faisant état d'une attitude contraire aux valeurs de tolérance et de respect prônées par l'islam »

« Nous soutenons pleinement les mesures prises par les autorités compétentes pour réagir à de tels discours haineux et pour protéger notre société contre toute forme d'incitation à la violence ou à la division »

« une vigilance accrue contre toute forme d’extrémisme et de radicalisation, et réaffirmons notre engagement à promouvoir un islam de paix, de tolérance et de respect mutuel »

« c’est la démonstration que la loi Immigration, sans laquelle une telle expulsion aussi rapide n’aurait pas été possible, rend la France plus forte. Nous ne laisserons rien passer »

« bouleversé »

« un état de détresse indescriptible »

« qu'il n'y a pas d'urgence à expulser Monsieur Mahjoubi et qu'on doit lui laisser le temps de demeurer en France pour s'expliquer sur le fond des propos qui lui sont reprochés »

Des responsables musulmans eux-mêmes n'y sont pas allés de main morte pour critiquer les propos de Mahjoub Mahjoubi, à l'instar de l'imam de Bordeaux Tareq Oubrou et du président de l'Observatoire national contre l'islamophobie , Abdallah Zekri, lui-même issu du Gard. Dernièrement, c'est la Grande Mosquée de Paris qui a expriméface à des propos, a indiqué l'institution, qui appelle par ailleurs àPour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin,De son côté, Mahjoub Mahjoubi s'est ditpar le traitement brutal qui lui a été réservé, selon son avocat Me Samir Hamroun. Ce dernier a affirmé sur BFM TV que la famille de l'imam est danset a annoncé que l'imam va contester l'arrêté d'expulsion, en démontrant