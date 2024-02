Un imam du Gard, accusÃ© d'avoir appelÃ© Ã  la haine de la France, risque lâ€™expulsion

L'imam de Bagnols-sur-Céze, dans le Gard, risque gros après ses propos polémiques tenus au cours d’un prêche. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé le retrait du titre de séjour de Mahjoub Mahjoubi. Le Tunisien, membre de l’Association des musulmans du Gard rhodanien (AMGR), est dans la tourmente depuis la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux où on le voit qualifier le drapeau français de « drapeau satanique » .



« Toutes ces gouvernances vont chuter, al hamdoulilah. On n’aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'elles ont est satanique » , avait-il affirmé selon un extrait de son prêche, devenu viral sur le Web.



« Aucun appel à la haine ne restera sans réponse » , a fait savoir le ministre sur X dimanche 18 février. « Sur mon instruction, les propos de cet imam ont fait l’objet d’un signalement cette semaine (du 12 février, ndlr) au procureur de la République par le préfet du Gard. J’ai demandé le retrait de son titre de séjour en vue de son expulsion du territoire » , a-t-il confirmé.



Selon BFM TV, Mahjoub Mahjoubi a déjà été visé par un premier signalement réalisé pour des infractions financières en lien avec la gestion de la mosquée en décembre 2023. C’est donc le deuxième signalement au titre de l'article 40 du code de procédure pénale à l'encontre de l'imam dont le retour forcée vers la Tunisie, s'il est confirmé, viendra grossir le nombre d'expulsions, en augmentation en 2023. « Nous avons intensifié la lutte contre l’islam radical et politique suivi par la DGSI : + 26 % d’expulsions par rapport à 2022 » , a indiqué Gérald Darmanin juste avant de s'exprimer sur la présente affaire.