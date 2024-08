L'échange de prisonniers entre la Russie et l’Occident, un triomphe de la diplomatie des otages du Kremlin

« toute la situation autour de Rico Krieger »

« Or, maintenant, Loukachenko et Poutine ont décidé de ne pas laisser le choix à Berlin : ils ont pris en otage un citoyen allemand et l’ont menacé de la peine de mort… Ils ont fait monter les enchères. »

Le procès contre Rico Krieger, qui s’est tenu derrière les portes fermées, semblent montées de toutes pièces : l’Allemand, qui travaillait dans son pays pour la Croix Rouge, aurait établi, de son propre initiative, des contacts avec les services secrets ukrainiens et aurait placé, à leur instigation, un engin explosif sur une ligne de chemin de fer, à l’heure et à l’endroit où aucun train ne devait passer par là.De plus, les agents du KGB (le nom que le renseignement bélarusse a hérité de son ancêtre soviétique tristement célèbre) ont été vus non loin du lieu de l’explosion, laquelle n’a provoqué aucun dégât sérieux ni l’interruption du trafic. Les précautions prises pour éviter les victimes humaines accréditent encore plus la thèse d’un coup monté : il aurait été difficile, devant l’opinion publique, de gracier et de livrer à l’Allemagne un étranger reconnu coupable d’avoir sciemment causé la mort de Bélarusses, et ce sans aucune contrepartie pour Minsk.L’ancien ambassadeur bélarusse en France, Pavel Latouchka, émigré en Pologne, estimait il y a deux semaines ques’apparentait à une machination orchestrée par le régime bélarusse à la demande de son allié du Kremlin pour l’aider à obtenir le rapatriement de Vadim Krasikov, un agent du FSB (l’héritier russe du KGB soviétique) purgeant une peine à perpétuité en Allemagne pour l’assassinat, en 2019, d’un ancien résistant indépendantiste tchétchène réfugié à Berlin, Zelimkhan Khangoshvili. Moscou avait essayé à plusieurs reprises de délivrer Krasikov, mais l’Allemagne refusait, selon l’ancien diplomate.