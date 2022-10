L'auteur des menaces d'attentat contre la mosquée de Lille-Sud condamné

« Un pur bonheur »

Le tribunal correctionnel de Lille a condamné, mercredi 25 octobre, l’homme ayant proféré en juin dernier des menaces de mort contre les fidèles de la mosquée de Lille-Sud. à huit mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Il devra aussi respecter un suivi socio judiciaire de trois ans, sans quoi il devra purger une peine supplémentaire d'un an d'emprisonnement.L’individu avait partagé sur les réseaux sociaux une vidéo de quelques secondes où il tenait des propos relevant de l'apologie du terrorisme, devant la mosquée dont il est aujourd’hui interdit de s'approcher. Il avait été interpellé après un signalement via la plateforme en ligne Pharos d'une vidéo publiée sur l'application Telegram.Trois jours plus tôt, le jeune homme a posté plusieurs vidéos, rapporte La Voix du Nord. A la première qu’il poste et qui fait référence au massacre islamophobe de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, le commentaire du prévenu fait froid dans le dos., avait-il écrit. Les autres vidéos postées de la mosquée de Lille-Sud étaient encore plus inquiétantes puisqu’il promettait alors de. Il avait reconnu les faits lors des auditions, déclarant plus tard avoir agi sous l’emprise de l’alcool.La procureure, qui avait requis 16 mois de prison dont huit avec sursis probatoire, a décrit des faitscommis par une personne qui s’informe sur desde la fachosphère et quile contrôle judiciaire auquel il était soumis après deux mois en détention provisoire.Lire aussi :