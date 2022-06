Sur le vif Lille : un homme arrêté après des menaces de mort sur les fidèles d'une mosquée Rédigé par Lina Farelli | Jeudi 23 Juin 2022 à 19:30









Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, l’individu âgé de 23 ans s’était filmé devant le lieu de culte musulman, en déclarant que « le vendredi il y a du monde, il y a moyen de tuer une bonne vingtaine de personnes » . Après son interpellation à son domicile, Ii a reconnu être l'auteur de la vidéo, expliquant avoir agi « sous l'emprise de l'alcool ».



Le paquet de Lille a ouvert une enquête judiciaire pour menaces de mort sur un groupe de personnes appartenant à une religion et apologie du terrorisme. La sécurité a depuis été renforcée autour de la mosquée, a fait savoir Gérald Darmanin sur Twitter. « Des menaces graves ont visé une mosquée à Lille. Sur mon instruction, la police nationale sécurise la mosquée depuis hier et cela, pour le temps nécessaire. (…) Merci aux forces de l’ordre pour leur réactivité » , a écrit le ministre de l'Intérieur. Une plainte a été déposée par la direction de la mosquée.



