L’après-Ramadan : l’importance de la persévérance

« Adore ton Seigneur jusqu’à ce que te vienne la certitude (la mort). »

« Quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, Il les guidera encore plus et leur inspira leur piété. »

« Demeure sur le droit chemin comme il t’est commandé. »

« Ô Messager de Dieu ! Enseigne-moi une parole en matière d’islam, qui me dispense d’interroger un autre que toi. »

« Dis : Je crois en Allah, et ensuite agis en toute rectitude. »

« Sachez que les actions les plus aimées d’Allah sont celles qui sont les plus durables, même si celles-ci sont quantitativement peu importantes. »

Chers frères et sœurs, durant le mois de Ramadan, chacun d’entre nous - selon nos capacités - avons fourni un effort considérable, et ce afin de nous rapprocher de notre Créateur. En effet, nous avons passé nos journées à jeûner ; nos nuits à prier notre Seigneur, en accomplissant notamment des prières nocturnes ; et on veillait à ne pas commettre d’actes qui pourraient attirer le mécontentement d’Allah à notre égard. Ainsi, après avoir goûté à la douce saveur de la dévotion durant ce mois béni de Ramadan, il ne nous convient pas de ruiner cette ferveur, en abandonnant les bonnes œuvres que nous avons pris l’habitude de faire durant celui-ci et en sombrant de nouveau dans les péchés ou encore en délaissant nos obligations.Aujourd’hui, même si le mois de Ramadan s’est achevé, nous devons en aucun cas abandonner nos efforts car le Dieu que nous avons adoré tout au long de ce mois est bien évidemment le Seigneur des autres mois. Il serait donc illogique et insensé de notre part de L’adorer uniquement durant le mois de Ramadan et de L’abandonner durant les autres mois de l’année ; d’autant plus qu’Allah nous enjoint en ces termes dans le Coran :(Sourate 16, verset 99) C’est pour cette raison qu’il est de notre devoir d’essayer à tout prix de faire preuve de persévérance (istiqamat) dans l’accomplissement des bonnes œuvres.De plus, il est bon de rappeler que le fait de rester ferme après le Ramadan est considéré comme un signe d’acceptation des bonnes œuvres accomplies durant celui-ci. En effet, les savants affirment cela en se basant sur un verset du Coran dans lequel Allah déclare :(Sourate 47, verset 17)Ainsi, si nous voulons obtenir l’agrément d’Allah, il est essentiel d’agir en toute rectitude, qui est bien sûr une injonction venant du Législateur Suprême. En effet, Allah déclare :Il est donc important pour le croyant, s’il ne souhaite pas s’écarter du droit chemin, de persévérer et d’être ferme dans l’obéissance à Allah, en accomplissant les actes obligatoires et en délaissant les interdits.D’ailleurs, l’imam An-Nawawi a défini la rectitude comme étant l’action d’obéir à Allah durant toute notre existence. Par ailleurs, il est rapporté qu’une fois Soufyan Ibn Abdullah s’adressa au Messager d’Allah, paix et salut sur lui, en ces termes :Il répondit :(Muslim) De plus, il ne faut surtout pas oublier que les actions les plus aimées d’Allah sont celles qu’on observe de manière constante. En effet, le Prophète a dit :(Al-Boukhari)