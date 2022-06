L’Inde face à la colère des pays musulmans après des propos jugés insultants envers le Prophète

« l’offense »

L’Inde fait face à une tempête diplomatique de grande ampleur depuis les propos jugés offensants et insultants envers le Prophète Muhammad tenuspar la porte-parole du parti du Premier ministre indien au pouvoir, Narendra Modi. Le vent de colère a été déclenché quelques jours après le passage sur la chaîne Times Now de Nupur Sharma, qui a critiqué la relation du Prophète avec sa plus jeune épouse Aïcha. Ses commentaires ont été faites le 26 mai dans le cadre d'un âpre débat autour de la mosquée Gyanvapi, disputée des hindous et des musulmans, mais une fois les propos relevés sur les réseaux sociaux, un appel au boycott des produits indiens a été lancé.Les protestations officielles se sont multipliées. L’Organisation de la coopération islamique (OCI) a condamné, lundi 6 juinfaite au Prophète Muhammad qui intervientElle appelle les autorités indiennes à. Il exige aussi de ces autoritésFace à la colère qui se traduit notamment par des menaces de mort, Nupur Sharma a fini par présenter des excuses publiques, tandis que le BJP a décidé de suspendre la porte-parole de ses fonctions., a déclaré le parti dans un communiqué. La décision a été saluée par plusieurs pays musulmans.Si le BJP a été sommé de s’excuser officiellement pour éviter de trop lourdes répercussions diplomatiques, la rhétorique antimusulmane des ultranationalistes hindous demeure néanmoins réalité en Inde, où les menaces et les violences envers les musulmans sont en recrudescence. Lire aussi :