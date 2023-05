L’Assemblée nationale refuse de reconnaitre Israël comme un régime d'apartheid

« Au delà de la condamnation du régime d’apartheid instauré par l’État d’Israël, la présente proposition de résolution réaffirme que la solution de deux États suppose la reconnaissance de l’État de Palestine aux côtés de celui d’Israël »

« la seule solution possible pour mettre fin à toutes les formes de violence et de discrimination, et pour ouvrir une nouvelle phase historique de paix, de coopération et de coexistence, fondée sur la reconnaissance et le respect mutuel des deux peuples, israélien et palestinien »

« une résolution appelant à imposer à Israël un embargo strict sur l’armement (…) au regard des milliers de civils palestiniens tués illégalement par les forces israéliennes »

« Par la reconnaissance du crime d’apartheid, la France peut rappeler au monde qu’elle reste un acteur engagé pour le respect des droits fondamentaux de tous les peuples et leur égalité en dignité et en droits »

, lit-on. Le texte, non contraignant, appelait ainsi le gouvernement à reconnaître, comme l'ont fait 139 pays dans le monde, un État palestinien,Le texte invitait la France à déposer devant le Conseil de sécurité de l'ONUet appelait enfin à la reconnaissance de la légalité de l'appel au boycott des produits israéliens. Vivement critiqué dans le camp présidentiel, la droite et certains élus socialistes, il a été rejeté par 199 voix contre 77., ont fait savoir Amnesty International, Human Rights Watch et plusieurs autres ONG dans une tribune parue au Monde. Ce ne sera pas pour tout de suite.