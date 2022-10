Israël : cinq ex-ministres des Affaires étrangères dénoncent un crime d'apartheid

« Nous ne voyons pas d’autre alternative que de reconnaître que les politiques et pratiques d’Israël à l’encontre des Palestiniens vivant en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et à Gaza équivalent au crime d’apartheid. »

« Les mêmes normes et la même volonté de protéger la population civile ukrainienne et de demander des comptes pour les violations du droit international commises par la Russie doivent être appliquées dans le monde entier, y compris dans le cadre du conflit israélo-palestinien »

« essentiel que le consensus de la communauté internationale concernant l’illégalité et l’immoralité de plus de cinq décennies d’occupation constitue l’épine dorsale de la politique européenne qui régit nos relations avec Israël »

« notre inaction pourrait avoir des conséquences importantes dans la région, ainsi que sur la validité et l’efficacité de la diplomatie européenne dans le monde »

« un système juridique à deux vitesses est en place, avec des droits inégaux entre les Palestiniens vivant sous le régime militaire et les Israéliens vivant sous le régime civil israélien. Les Palestiniens sont confrontés quotidiennement à la répression structurelle, ainsi qu’aux restrictions de mouvement, à la confiscation des terres, aux démolitions de maisons, à la surveillance et aux violations des droits civils fondamentaux, notamment la liberté d’expression et de réunion »

« à une augmentation significative de la gravité et de la fréquence des violences commises par les colons à l’encontre des communautés palestiniennes, et cela en toute impunité »

« rendre des comptes pour ses violations continues des droits humains et des libertés des Palestiniens »

« à se joindre à (eux) pour exiger une action visant à mettre fin à ces politiques injustes et à faire apparaître les perspectives d’une solution à deux Etats au conflit »

L'appel lancé avec force jeudi 27 octobre par cinq anciens ministres des Affaires étrangères ayant exercé en Europe est sans équivoque., signifient dans une tribune au Monde le Danois Mogens Lykketoft, le Finlandais Erkki Tuomioja, le Slovène Ivo Vajgl, le Français Hubert Védrine, et la Britannique Baroness Sayeeda Warsi. Estimant, ils soulignent queDans le sens de plusieurs rapports dont un récent de l'ONU , constatent notamment les signataires de la tribune, qui affirment assisterDénonçant alors un crime d'apartheid en cours, les ex-ministres exigent qu'Israël puisseet appellent en conséquence leurs collègues de la communauté politique européenneLire aussi :