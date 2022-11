L'Algérie au cœur, Patrick Bruel condamne les discours antimusulmans en France

« Je reviens »

« On va y retourner probablement. On a été élevé dans l’amour de l’Algérie. Il n’y a jamais eu dans la bouche de mes grands-parents des mots de haine, de violence, de revanche »

L’union sacrée

« terrifié par cette montée de l’obscurantisme »

« de grandes voix musulmanes (prendre) la parole pour dire des choses importantes »

« trop facile de construire son terreau là-dessus »

« parfois insultant pour des musulmans qui vivent en France et pratiquent leur culte normalement. En mettant tout le monde dans le même sac, on fabrique de la radicalisation »

À 63 ans, Patrick Bruel sort son 11e album. Dans une interview au Parisien , le chanteur star s’exprime notamment sur, une chanson qui évoque l’Algérie et Tlemcen, l’endroit où il est né. À propos d’un éventuel voyage de l’autre côté de la Méditerranée, il indique son envie de s’y rendre., explique-t-il.Sa filmographie a été évoquée, particulièrement. Sorti en 1989, ce film mettait en scène deux policiers, l’un juif, l’autre musulman et dénonçait l’intégrisme religieux. A ce sujet, Patrick Bruel se ditSouhaitant voir(bien qu'elles existent), l'artiste refuse l’amalgame selon lequel un musulman est un islamiste -- et exprime son indignation par rapport aux discours entendus pendant la campagne de la dernière élection présidentielle. C’était, assure-t-il.Lire aussi :