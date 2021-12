JO de Pékin 2022 : la France refuse le boycott diplomatique pour les Ouïghours

« Le sport est un monde en soi qui doit être préservé au maximum des interférences politiques, sinon, ça peut partir dans n'importe quelle direction et on finira par tuer l'ensemble des compétitions »

« Il faut condamner les violations des droits de l’homme en Chine, parce qu’il y en a (…). Il faut savoir, s’agissant des compétitions sportives, avoir l’attitude adéquate et adaptée »

« une position commune »

« mesurer l’ensemble des enjeux »

« Ils paieront inévitablement le prix de ce mauvais coup »,

« Que leurs représentants officiels viennent ou non, les Jeux d'hiver de Pékin seront une réussite. »

La France ne participera pas au boycott diplomatique des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver à Pékin en février 2022. Le ministre de l'Education nationale et des Sports Jean-Michel Blanquer en a fait l'annonce jeudi 9 décembre., a-t-il déclaré à RMC/BFM TV, ajoutant que la ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu devrait se rendre en Chine pour l'occasion., a estimé le ministre. Celui des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a indiqué, de son côté, lors d'une conférence de presse commune avec son homologue allemand, être poureuropéenne sur le sujet, dans un sens comme dans un autre, après avoir puPour dénoncer la répression des Ouïghours au Xinjiang, les États-Unis ont annoncé cette semaine leur boycott diplomatique des JO tout comme l'Australie, le Royaume-Uni et le Canada, sans pour autant affecter la participation de leurs athlètes à la compétition internationale.La décision a été condamnée par les autorités chinoises.a affirmé devant la presse Wang Wenbin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.