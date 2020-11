« J'étais le reflet de leur propre guerre » : sans voile, Mennel revient sur ses choix vestimentaires

LObs

« Heal »

The Voice

« J'étais une fille très tranquille, j'avais grandi à la campagne avec ma famille, mes animaux et mon piano »

« Pour moi, c’était juste mon accoutrement. Même pas un signe religieux, mais une identité. Je n’étais pas en train de dire : "Allô, regardez-moi, je suis musulmane" »

« Des filles qui, comme moi, mettent le voile, l’enlèvent, il y en a des tonnes »

Le choix, très personnel, de Mennel Ibtissem de retirer son voile, annoncé en février dernier sur les réseaux sociaux, a été des plus commentés par ceux et celles qui la suiv(ai)ent parmi les musulmans. C'est dans une interview accordée àparue cette semaine que la jeune femme, en préparation du nouvel album baptisé(Guérir) pour 2021, est revenue sur les choix vestimentaires qu'elle a opérés et ses conséquences.S'agissant d'abord du voile, Mennel affirme qu'elle ne se doutait pas de l'immense impact médiatique qu'il aurait lors de sa participation àen 2018., dit-elle., raconte celle qui assume aujourd'hui pleinement son dévoilement., assure-t-elle.