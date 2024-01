IsraÃ«l/Palestine : le footballeur de Nice Youcef Atal condamnÃ©

Sur le vif Israël/Palestine : le footballeur de Nice Youcef Atal condamné Rédigé par Benjamin Andria (avec AFP) | Mercredi 3 Janvier 2024 à 14:30









Peu après l'attaque du 7-Octobre, et alors qu'Israël avait lancé une nouvelle offensive sanglante contre la bande de Gaza, il avait partagé une vidéo d'un prédicateur appelant à « un jour noir sur les juifs » . Le parquet avait requis dix mois de prison avec sursis contre Youcef Atal lors de son procès qui s'est tenu en décembre dernier. Le joueur, suspendu par son club jusqu'à nouvel ordre, avait alors assuré qu'il n'était nullement antisémite.



Le footballeur international algérien, qui avait retiré la publication et présenté ses excuses, a aussi été condamné d'une amende de 45 000 euros et publier à ses frais cette condamnation dans les quotidiens Nice Matin et Le Monde .



