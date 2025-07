Israël - Gaza : une coalition de 25 pays appelle au cessez-le-feu immédiat, leur déclaration

Les ministres des affaires étrangères de 25 pays du monde occidental dont la France (liste plus bas*) exigent « un cessez-le-feu immédiat » à Gaza. Ils ont publié, lundi 21 juillet, une déclaration commune appelant Israël à se conformer au droit international, à l’heure où des dizaines de Palestiniens sont tués chaque jour en tentant de chercher de l’aide humanitaire. Ils dénoncent les lourdes restrictions à l’acheminement de l’aide et se déclarent opposés à « toute mesure visant à un changement territorial ou démographique dans les Territoires palestiniens occupés » . Voici leur déclaration dans son intégralité :



« Nous (…) unissons nos forces pour adresser un message simple et urgent : la guerre à Gaza doit cesser immédiatement.



Les souffrances des civiles et civils à Gaza ont atteint de nouveaux sommets. Le modèle d’aide du gouvernement israélien est dangereux, alimente l’instabilité et prive les Gazaouis de dignité humaine. Nous condamnons l'apport d'aide au compte-gouttes et le massacre inhumain de civils, dont les enfants, qui tentent de subvenir à leurs besoins les plus élémentaires en eau et en nourriture. Il est effroyable que plus de 800 Palestiniennes et Palestiniens aient été tués alors qu'ils cherchaient de l'aide. Le refus du gouvernement israélien d'apporter une aide humanitaire essentielle à la population civile est inacceptable. Israël doit respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit humanitaire international.



Les otages cruellement retenus en captivité par le Hamas depuis le 7 octobre 2023 continuent de souffrir terriblement. Nous condamnons leur maintien en détention et appelons à leur libération immédiate et inconditionnelle. Un cessez-le-feu négocié offre le meilleur espoir de les rapatrier et de mettre fin aux souffrances de leurs familles.



Nous appelons le gouvernement israélien à lever immédiatement les restrictions à l’acheminement de l’aide et à permettre urgemment à l’ONU et aux ONG humanitaires de mener à bien leur mission vitale en toute sécurité et efficacité.



Nous appelons toutes les parties à protéger les civiles et civils ainsi qu’à respecter les obligations du droit international humanitaire. Les propositions visant à déplacer la population palestinienne vers une “ville humanitaire” sont totalement inacceptables. Le déplacement forcé permanent constitue une violation du droit international humanitaire.



Nous nous opposons fermement à toute mesure visant à un changement territorial ou démographique dans les Territoires palestiniens occupés. Le plan de colonisation E1 annoncé par l'administration civile israélienne, s'il est mis en œuvre, diviserait le futur État palestinien en deux, constituant une violation flagrante du droit international, et compromettrait gravement la solution à deux États. Entre-temps, la construction de colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est s'est accélérée, tandis que la violence des colons à l'encontre des Palestiniennes et Palestiniens est montée en flèche. Cela doit cesser.



Nous exhortons les parties et la communauté internationale à s'unir dans un effort commun pour mettre fin à ce terrible conflit, par un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent. De nouvelles effusions de sang sont vaines. Nous réaffirmons notre soutien total aux efforts des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte pour y parvenir.



Nous sommes préparés à prendre de nouvelles mesures pour soutenir un cessez-le-feu immédiat et une voie politique vers la sécurité et la paix pour les Israéliens, les Palestiniens et toute la région. »