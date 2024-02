Irlande : une figure musulmane victime dâ€™une violente agression, un Â« crime de haine dÃ©libÃ©rÃ© Â»

« crime de haine délibéré »

La police irlandaise, aussi appelée Gardaí, a ouvert une enquête après que le président du Centre islamique d'Irlande, Umar Al-Qadri, a été victime, jeudi 15 février au soir, d'unà Tallaght, dans le comté de Dublin.Pensant se rendre à une cérémonie de mariage dans cette commune à la demande d'un homme déclarant vouloir un certificat religieux, le leader musulman, celui-là même qui avait dirigé les funérailles de l’artiste Sinead O’Connor, raconte avoir été victime d'un guet-apens. Deux hommes l'attendaient, des Irlandais d'apparence selon l'imam, lui ont porté de sévères coups, notamment sur son visage. L’agression de cette figure religieuse très respectée en Irlande a été si violente qu’il a perdu un temps connaissance et a dû être emmené à l’hôpital pour y subir une série d'examens., a-t-il raconté dans un long post sur X, dans lequel il remercie les passants et ses amis de lui avoir porté secours ainsi que ses fidèles pour leurs prières., a affirmé l’imam., a-t-il déclaré, avant de conclure par unqui signifie. Aucun suspect n'a été arrêté à ce jour dans le cadre de cette affaire. Malgré la violence de l'attaque, Umar Al-Qadri dit être prêt aujourd’hui à pardonner à ses agresseurs.