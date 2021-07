HandsOffMyHijab, une campagne de protestation face à l'offensive anti-voile du Sénat

« Hands off my hijab »

« Je crois fermement que le seul antidote aux crimes de haine est l'activisme. (...) Il est de notre devoir, en tant que personne, de nous lever et de nous battre pour les droits de chacun. L'interdiction du hijab est une rhétorique haineuse venant du plus haut niveau du gouvernement et restera dans les annales comme un énorme échec des valeurs religieuses et de l'égalité »

« France, le monde te regarde ! »

« À toutes mes sœurs de France, continuez à être des reines. »

La mannequin Rawda Mohamed a pris part à cette campagne en écrivant un message sur son compte Instagram accompagné d'une photo sur laquelle est inscrite sur la paume de sa main, a-t-elle affirmé.La députée américaine Ilhan Omar a, elle aussi, partagé son indignation, cette fois sur TikTok, en lançant sans détour. Dans son message, l'élue du Minnesota a voulu apporter son soutien aux citoyennes françaises portant le voile :