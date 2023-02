Hajj 2023 : des agences de voyages entre espoir et inquiétude sur l'organisation du grand pèlerinage en France

« donner une priorité absolue à la campagne pèlerinage 2023 afin de garantir aux pèlerins de France un voyage religieux plus sûr et plus serein, avec l’encadrement et l’accompagnement nécessaire attendus »

« Il est aujourd’hui acquis que la procédure d’inscription au hajj va passer par une plateforme Internet appelée Nusuk »

« les autorités saoudiennes ont agréé des opérateurs privés saoudiens pour la commercialisation de packages aux pèlerins comprenant le transport aérien, l’hôtellerie et les services sur place, à l’exclusion de tous les autres opérateurs étrangers »

« Le gros point d’interrogation est de savoir dans quelle mesure nous, les acteurs locaux, pouvons nouer un partenariat avec ces opérateurs économiques saoudiens »

« une collaboration positive ». « On ne veut pas être de simples rabatteurs, on veut construire un vrai partenariat, un deal gagnant-gagnant »

« on essaye de négocier collectivement au nom de la CHF et des délégations se sont déplacées sur place »,

« On explique aux Saoudiens l’intérêt et l’importance de préserver des relations avec des opérateurs locaux qui sont, pour plusieurs d’entre eux, historiques avec plus de 20 ou 30 ans d’expérience »

« Ce qui nous inquiète, c’est que leur réponse tarde à venir alors que le mois du Ramadan approche, cela craint pour l’organisation. »

La CHF a décidé, à l’issue d’une assemblée générale le 4 octobre 2022, de, fait-elle part.– et non plus Motawif – et que, explique à Saphirnews Azzedine Ainouche, secrétaire général de la CHF.L’association ne baisse pas pour autant les bras ; il en va de l'avenir immédiat du secteur., poursuit le représentant de la CHF, qui souhaite, précise-t-il.Pour cela,en Arabie Saoudite, dernièrement en janvier à l’occasion du Hajj Expo, pour faire valoir leur point de vue.à leur actif, affirme Azzedine Ainouche. Sans résultats probants pour le moment.