Gisèle Halimi : après l'hommage national rendue à la militante féministe, à quand l'entrée au Panthéon ?

« Quel meilleur endroit pour rappeler ses combats, son talent à faire valoir la force du droit et porter loin des causes plus larges que ses dossiers ? »

« Et quel meilleur jour qu’un 8 mars pour célébrer celle qui a donné envie à tant de jeunes femmes de faire ce métier, de s’engager pour les plus vulnérables, et de faire de la justice la “grande affaire” de notre vie ? »

A l’occasion de la Journée pour les droits des femmes jeudi 8 mars, Emmanuel Macron a rendu hommage à Gisèle Halimi au Palais de justice de Paris, sur l’Ile de la Cité. Plus de deux ans après son décès à l'âge de 93 ans, la célèbre avocate et militante féministe – née Zeiza Taïeb en 1927 en Tunisie – a enfin eu droit à une cérémonie nationale. L’assistance était nombreuse et les femmes présentes particulièrement heureuses de cet hommage rendu à l’une d’entre elles., s’est exclamé la bâtonnière, Julie Couturier., a demandé Solenne Brugère, la présidente de la commission Égalité de la Fédération des barreaux d’Europe.Avocate, Gisèle Halimi fut la défenseure infatigable des droits humains comme du droit à l’avortement. Devant les tribunaux militaires d’Algérie entre 1956 et 1962, comme devant les tribunaux français ensuite. Sa plaidoirie devant le tribunal de Bobigny en 1972, en défense d'une adolescente violée, de sa mère et de celles qui avaient tenté de l'aider, est restée célèbre. L’avocate était aussi une militante, fondatrice en 1971, avec Simone de Beauvoir, de l’association Choisir la cause des femmes qui a participé à la lutte pour la dépénalisation de l'avortement.