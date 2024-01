Gaza : l'appel Ã  Â« faire taire les armes Â» au Proche-Orient, Â« emportÃ© dans une folie meurtriÃ¨re Â»

Hélas, durant cette période troublée, le camp de l’extrémisme a gagné du terrain. Ses idées néfastes sont sorties des marges dans lesquelles notre société les maintenait : elles se propagent désormais en pleine lumière, en toute banalisation, par l’intermédiaire de certains mouvements politiques et de certains médias.Je suis monté au créneau contre la libération de la haine et de la discrimination antimusulmane. Je me suis levé contre les pires accusations portées à l’encontre de nos concitoyens musulmans. J’ai clamé que l’antisémitisme ne passerait jamais par les mosquées, et qu’un musulman, en vertu de ses croyances les plus profondes, ne pouvait pas être antisémite – que peut-on dire de plus fort que cela ?Des lieux de culte ont été dégradés par des actes odieux. À plusieurs reprises, j’ai saisi l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ndlr) en raison de propos racistes, scandaleux, tenus sur des plateaux de télévision. Je m’indigne à présent des différents sondages qui ont récemment ciblé nos concitoyens musulmans, en dépit de la loi sensée l’interdire et en dépit de toute déontologie, à la seule fin de les stigmatiser. Que cherche-t-on à faire, si ce n’est à exclure les musulmans de la communauté nationale, du passé et du destin de la France ?La Grande Mosquée de Paris sera toujours active pour s’opposer, totalement, viscéralement, à ce glissement insensé. En 2024, nous continuerons à inventer les nouveaux moyens d’exprimer notre appartenance pleine et entière à notre pays. Nous aurons simplement à dire la réalité : dans toutes les sphères de la société, des femmes et des hommes de confession musulmane sont là, naturellement, pour assurer notre protection, pour éduquer nos enfants, pour participer à notre justice, pour nous soigner. La Grande Mosquée de Paris ne cessera de représenter toutes ces personnes qui prouvent, au quotidien, cette vérité indiscutable : il est possible de vivre sa citoyenneté et sa religion en parfait équilibre. (…) 2024 sera une année sans doute déterminante. Nous continuerons à faire le pari de l’action, le pari de l’avenir, qu’importent les obstacles. La Grande Mosquée de Paris comptera sur celles et ceux qui se reconnaissent en elle, pour le rayonnement de l’islam, pour celui de notre pays, la France.Lire aussi :