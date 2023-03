Sur le vif Football : il ne fait pas bon de critiquer la politique migratoire du gouvernement sur la BBC Rédigé par Lionel Lemonier | Lundi 13 Mars 2023 à 15:45





Match of the Day , une émission hebdomadaire de la BBC consacrée au football. Or, vendredi 10 mars, il a été suspendu de ses fonctions par sa direction pour avoir critiquer un projet du gouvernement conservateur sur l’immigration.



Il s'agissait d'un tweet sur son compte personnel, où il compte quelque 8,8 millions d'abonnés. Gary Lineker a réagi au projet de loi du gouvernement visant à empêcher les migrants arrivés après avoir traversé la Manche, de demander asile au Royaume-Uni. Il n'y est pas allé de main morte : c'est « une politique cruelle à destination des plus vulnérables, dans un langage qui n'est pas sans rappeler celui qui a été utilisé par l'Allemagne dans les années 1930 » . La critique est virulente mais correspond sur le fond à celle de l'ONU, qui est allé jusqu'à accuser Londres de vouloir « mettre fin au droit d'asile » .

L'indépendance de la BBC en question « commis une infraction aux consignes » . Le groupe précisait dans un communiqué qu’il « a décidé qu’il allait se retirer de la présentation de Match of The Day jusqu’à ce que nous ayons un accord clair avec lui sur son utilisation des réseaux sociaux » . Mais très rapidement, la pression a changé de camps. Moins de 24h après cette décision, une pétition de soutien dépassait les 190.000 signatures et l’utilisation du hashtag #BoycottBBC se répandait sur Twitter. Sans parler des réactions de personnalités politiques, de l’opposition travailliste jusqu’au parti écossais pour l’Indépendance, critiquant une décision de la BBC contrevenant à la liberté d’expression.



Après le tollé suscité par son tweet, Gary Lineker a affirmé qu'il assumait ses propos. La direction lui a alors signifié une mise à pied pour avoir « commis une infraction aux consignes » . Le groupe précisait dans un communiqué qu'il « a décidé qu'il allait se retirer de la présentation de Match of The Day jusqu'à ce que nous ayons un accord clair avec lui sur son utilisation des réseaux sociaux » . Mais très rapidement, la pression a changé de camps. Moins de 24h après cette décision, une pétition de soutien dépassait les 190.000 signatures et l'utilisation du hashtag #BoycottBBC se répandait sur Twitter. Sans parler des réactions de personnalités politiques, de l'opposition travailliste jusqu'au parti écossais pour l'Indépendance, critiquant une décision de la BBC contrevenant à la liberté d'expression.

Au sein de la BBC, le présentateur a pu compter sur un soutien sans faille de ses collègues consultants et commentateurs. A tel point que la programmation sportive du groupe a été chamboulée durant le week-end. Format réduit pour « Match of The Day » et chaises vides dans d'autres émissions. Dimanche 11 mars, le ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt a défendu la « réputation d'indépendance et d'impartialité » de la BBC, alors même que les conservateurs au pouvoir accusent souvent la « vieille dame » (nom familier donné à la BBC), d'avoir couvert le Brexit de manière biaisée.

Solidarité et générosité envers les migrants « Après ses quelques jours surréalistes, je suis ravi de revenir , a tweeté [le présentateur. Je veux remercier tous ceux qui m’ont soutenu de manière incroyable, en particulier mes collègues à BBC Sport, ainsi que pour la démonstration remarquable de solidarité. Le football est un jeu d’équipe, mais leur soutien a été immense ».



Sur le fond, l’ancienne gloire du foot anglais reste lucide : « Aussi difficile qu’aient pu être les derniers jours, ce n’est tout simplement pas comparable au fait de devoir fuir sa maison pour échapper à la persécution ou à la guerre et chercher refuge dans un pays lointain. Ça fait chaud au cœur de voir l’empathie à l’égard de leur situation exprimée par nombre d’entre vous. Nous restons un pays majoritairement tolérant, accueillant et généreux. Merci. »



