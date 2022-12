Sur le vif Grande-Bretagne : le spectacle de pantomime musulmane Cinder’ Aliyah intégré au fond d’archives le plus important Rédigé par Lionel Lemonier | Samedi 31 Décembre 2022 à 08:30





Cinder’Aliyah , une histoire inspirée du conte de Cendrillon, est un spectacle de pantomime qui se produit en Grande-Bretagne jusqu’à la fin janvier 2022, pour la seconde année consécutive. Ce spectacle de théâtre sans parole sur fond de culture musulmane a été intégré au fond d’archives David Drummond Pantomime Collection. Les archives rassemblées dans cette collection sont les plus importantes du pays. Elles sont gérées par l’université du Kent et traversent quatre siècles d’histoire de la pantomime britannique.



« C’est un moment historique car c’est la première fois qu’un spectacle de pantomime, qui incorpore des thèmes issus de la culture musulmane, entre dans les archives » , estime l’ONG musulmane « souligne la diversité croissante de la pantomime britannique et sa capacité à divertir et à éduquer en même temps » . Le fond David Drummond Pantomime Collection mettra la vidéo de Cinder’Aliyah à disposition des étudiants, des universitaires, des comédiens et professionnels du spectacle, dans l'espoir que ce spectacle inspire les générations futures de comédiens, d’écrivains et, plus généralement, de spectateurs.



Pour l'université du Kent, « ce nouvel ajout nous permettra de poursuivre notre travail important visant à représenter avec précision les voix et les perspectives de nos communautés et de nos publics au sein de nos collections d'archives, nous permettant ainsi de célébrer la diversité culturelle et de soutenir de nouvelles recherches sur l'histoire et les réalisations actuelles de la pantomime ».



Le spectacle Cinder’Aliyah raconte l’histoire d’une jeune pakistanaise retenue prisonnière par une affreuse belle-mère et ses filles qui la font travailler sans relâche. Les recettes des prochaines représentations permettront de rassembler des fonds pour aider les survivants des



