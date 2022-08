Grande-Bretagne : le film « Super Hijabi » projeté au cinéma au profit d’une ONG

Le film Super Hijabi sera à l’affiche au cinéma en Grande-Bretagne dès samedi 19 août. Les recettes seront versées à l'ONG musulmane Penny Appeal (L’appel des pièces jaunes), fondée en 2009, et viendront renforcer le budget de l’aide apportée aux orphelins. Le film sera projeté jusqu'au 29 août dans cinq villes : à Londres, Bradford, Birmingham, Manchester et Glasgow.



L’héroïne de Super Hijabi , qui porte un foulard, a 10 ans et c’est un petit génie de la technologie dont les parents sont sur le point de divorcer. « Après le vol du coffre-fort familial par des voleurs, elle utilise son savoir-faire pour traquer les méchants et retrouver les avoirs de ses parents, avant qu’ils ne jettent l’éponge sous l’effet des contraintes financières » , fait part Penny Appeal, qui présente le film comme un remake du célèbre Maman j'ai raté l'avion .



Parmi les acteurs, on retrouve la jeune Matina Abdilla ainsi que le poète et performeur canadien Boona Mohammed et l’acteur et stand-upeur Omar Regan. Le premier est d'origine Oromo, une ethnie présente en Ethiopie, et le second est un Afro-américain. « Nous sommes très fiers de présenter un film réalisé et distribué par des musulmans » , a indiqué Adeem Younis, le fondateur de Penny Appeal. Il a précisé que les recettes des projections seront versées au profit du programme OrphanKing, qui offre une aide matérielle aux orphelins de par le monde comme, par exemple, des uniformes pour aller à l’école, des vêtements et des livres.