Filmé à son insu pour un film, un homme porte plainte contre Netflix pour discrimination raciale

« provocation publique à la discrimination et à la haine raciale »

« barbu »

Sentinelle

« Deux jeunes barbus munis de sacs à dos se serrent la main et se séparent »

« Le réalisateur s’est autorisé à faire un lien entre l’aspect maghrébin des personnes filmées, qui plus est sans leur autorisation et sur les lieux mêmes de l’attentat du 14 juillet 2016, et les fondamentalistes religieux. C’est inadmissible, cela sous-entend que toute personne d’origine maghrébine est potentiellement un terroriste »

« Je n’ai rien à voir avec l’islamisme, le terrorisme. La scène est tournée à l’endroit même de l’attentat de Nice. Je ne comprends pas comment le réalisateur peut me faire passer pour un terroriste. Juste parce que je suis Maghrébin ? »

La polémique fait grincer des dents. A Nice, Rami Salhi, 22 ans, a décidé de porter plainte contre Netflix pourFilmé à son insu et qualifié dedans le filmréalisé par Julien Leclercq, le jeune électricien apparaît dans une scène où l'héroïne Klara, une militaire traumatisée par son expérience de guerre en Syrie , observe dans la lunette de son fusil-mitrailleur deux jeunes hommes se saluer et se quitter sur la promenade des Anglais.Un passage expliqué dans sa version en audiodescription par la phrase :, a estimé l’avocat du plaignant, Jean-Pascal Padovani.Ce dernier indique par ailleurs avoir reçu, après la diffusion du film, plus de 80 messages de connaissances dont certaines étaient choquées de le voir décrit comme un potentiel terroriste. L’image de Rami Salhi aurait été captée de loin, en décembre 2019, alors qu’il sortait d’un chantier sur la promenade des Anglais. A cet instant-là, il se souvient avoir simplement salué un de ses collègues avant de rentrer chez lui., s’est indigné Rami Salhi auprès de Nice-Matin