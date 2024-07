Points de vue Euro 2024 : France-Portugal, vers une revanche à retardement ? Rédigé par Gianguglielmo Lozato | Jeudi 4 Juillet 2024 à 17:15





Pour l’Euro 2024, France-Portugal est une très belle affiche pour ces quarts de finale d’une compétition prestigieuse. L’aspect sportif entre en jeu autant que l’aspect humain. Historiquement, les relations entre la France et le Portugal sont essentiellement rapportées au travers du narratif imposé par les flux migratoires initiés à partir des années 1950, devenus imposants avec l’arrivée massive de travailleurs lusitaniens au cours des deux, voire trois décennies suivantes.



Sportivement, la balance commerciale apparaît comme excédentaire en faveur de l’équipe de France de football. Est-ce suffisant pour ne pas craindre une défaite pour les Bleus, déjà vaincus sur leur propre terrain par les Rouges et Verts en finale de l’Euro 2016 ?

Un retour sur l'histoire Remonter le cours des événements autour du ballon rond nous permet de retracer une montée progressive du jeu portugais au sein de la hiérarchie internationale. L’année 1984 mérite d’être définie comme un plafond de verre dépassé par ce petit pays du sud de l’Europe. Auparavant, il y avait bien eu une médaille de bronze obtenue au Mondial 1966 en Angleterre. Et, bien sûr, les épisodes glorieux du Benfica et du FC Porto.



Mais c’était bien peu pour des supporters habitués à voir briller leurs joueurs davantage avec les clubs qu’avec l’équipe nationale. Voilà pourquoi le premier Euro organisé en France en 2016 a concrétisé des progrès et une régularité acquis dès les éliminatoires pour la Coupe du monde 1982 en Espagne. Dans une poule où Rui Jordao, Minervino Pietra et les autres avaient gagné quatre matchs sur cinq à domicile. Inversement, en se montrant vulnérables, friables (défaite 1-4 contre Israël) à l’extérieur d’où ils ramenèrent seulement un incolore 0-0 produit en terre écossaise.



L’escalade commença réellement en 1983 et 1984. Après avoir barré la route à deux grosses équipes de l’époque, à savoir la Pologne troisième du Mondial 1982 et l’impressionnante Union Soviétique, les lusophones parvinrent en demi-finale de la compétition officielle où ils confirmèrent les exploits de la phase qualificative en faisant trembler la France de Platini. Une courte défaite (2-3), mais une sortie avec les honneurs pour la vedette Fernando Chalana et ses compagnons.



Vint ensuite la participation à la Coupe du monde 1986 au Mexique. Puis presque rien. Quelques apparitions intermittentes plus ou moins heureuses. Jusqu’à l’année 2006 et la quatrième place au Mondial en Allemagne, trois jours après avoir été éliminé en demi-finale par... la France de Zidane. Dix ans plus tard, le Portugal est devenu champion d’Europe pour la première fois de son histoire en battant la France en finale, chez elle, sur le score d’un but à zéro.



Le bilan entre les deux équipes nationales est plus favorable aux Français qu’aux Portugais avec 19 victoires à 6, pour seulement deux matchs nuls. Le match nul étant à proscrire pour ce contexte de 2024 puisqu’il ne s’agit pas d’un match de poule.

Une puissance émergente défie une puissance confirmée



« L’action rapporte toujours plus que la propagande »



Gianguglielmo Lozato est professeur d'italien et auteur de recherches universitaires sur le football italien en tant que phénomène de société. Il est auteur de l'essai Free Uyghur (Editions Saint-Honoré, mai 2021).



Don Diego Maradona et le royaume de Naples Oui, bien des éléments externes conditionnent ce match. Les deux pays concernés ne partagent aucune frontière en commun. Pourtant, un relationnel bien particulier, un peu inégal, caractérise cette bilatéralité.Ce match, tout le monde l’attend, aussi bien en Allemagne où il va se dérouler, qu’ailleurs en Europe tant l’affiche fait rêver. Les gens l’attendent avec plus d’impatience encore en France et au Portugal. Il est tout à fait logique qu’il suscite une grande excitation du côté de la côte Atlantique sud de l’Europe. Par contre, les attentes suscitées en France obéissent à un triple conditionnement :- Le sport en lui-même constitue le premier des encouragements à suivre ce duel. Une revanche sur l’Euro 2016 est l’option envisagée par les Bleus au maillot frappé du coq.- Les hommes dirigés par Roberto Martinez voudraient gagner un deuxième titre et se doivent de poursuivre l’aventure jusqu’au bout pour se positionner à égalité avec les hommes de Didier Deschamps, et ça, la diaspora portugaise, très nombreuse sur le territoire français, en fait un point d’honneur.- Transversalement, il faut prendre conscience que la communauté portugaise de France veut surmonter un complexe d’infériorité provoqué par toutes ces années où ses ressortissants ont été jugés avec une certaine commisération. Le Portugais a souvent été perçu comme plus discret que l’Espagnol, aussi travailleur que l’Italien tout en étant moins « magouilleur », et sans doute en position de redevable après les fuites de la dictature de Salazar. Moins considéré et moins craint que les deux autres catégories d’immigrés originaires d’Europe du Sud, le Portugais standard est jugé latin mais plus « atlantique », plus docile aussi. Plus « malléable ». Affaire de préjugés.Tout ceci va motiver bien du monde, sur le terrain et dans les tribunes.se plaisait à écrire l’écrivain lisboète Fernando Pessoa.Que le meilleur gagne ! C’est l’évidence à formuler pour respecter au maximum l’esprit sportif. 2006 avait ravivé des tensions presque enfouies autour des gens d’origine italienne, conséquemment aux polémiques nées à partir de la finale de Coupe du monde jouée à Berlin et qui avait vu la victoire de la Squadra azzurra après la séance de tirs aux buts. Dans le contexte actuel socio-politique, souhaitons que de tels comportements ne se reproduisent pas. En effet, le racisme entre Européens existe aussi, c’est pourquoi il peut ou non se manifester de nouveau. Cette fois l’événement aura lieu à Hambourg. Encourageant pour les Portugais descendants de navigateurs hors pair ?Curieusement, il existe un proverbe portugais qui dit :CR7 et ses coéquipiers vont-ils réussir à conquérir le monde ?*****est professeur d'italien et auteur de recherches universitaires sur le football italien en tant que phénomène de société. Il est auteur de l'essai(Editions Saint-Honoré, mai 2021).Du même auteur :







