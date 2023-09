Ã‰tats-Unis : plus de 25 000 musulmans rÃ©unis pour cÃ©lÃ©brer les 60 ans de l'ISNA

SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ ! Sur le vif États-Unis : plus de 25 000 musulmans réunis pour célébrer les 60 ans de l'ISNA Rédigé par Lina Farelli | Mardi 5 Septembre 2023 à 07:00





« 60 ans de service : tracer la voie à suivre. » Des milliers de musulmans - plus de 25 000 selon les organisateurs - se sont rassemblés à Rosemont, à une trentaine de kilomètres de Chicago, dans l'Illinois, pour la convention annuelle organisée par la Société islamique d’Amérique du Nord (ISNA).



L'événement, qui s'est tenu du vendredi 1er septembre au lundi 4 septembre, était l'occasion pour l'organisation musulmane implantée aux États-Unis et au Canada de célébrer son 60e anniversaire. Née en 1953, elle fédère quantité d'associations opérant dans divers domaines bien au-delà de la sphère religieuse (éducation, santé, action sociale, sciences, engagement politique et citoyen...).



La convention a été rythmée par des conférences et des ateliers autour de l'éducation, de la famille, de l'inclusion ou encore des injustices sociales et internationales. A la manière d'un Rassemblement annuel des musulmans de France (RAMF) dont



« Depuis des décennies, l’ISNA favorise le développement de la communauté musulmane et de la société dans son ensemble. Il est un leader national dans la promotion du dialogue interreligieux et de l’engagement civique et joue un rôle central dans l’élaboration du débat national autour de l’islam en promouvant une meilleure compréhension des musulmans aux États-Unis » , fait savoir l'organisation dans un communiqué.



« Aujourd'hui encore, nous offrons une variété de programmes et de services, à l'image de notre congrès annuel qui sert de forum aux musulmans et aux personnes de tous horizons pour apprendre les uns des autres, réseauter et rehausser leur appréciation de l'islam et des réalisations des musulmans en Amérique et dans le monde » , appuie l'ISNA dont le travail et l'engagement ont déjà pu être salués du président américain Joe Biden.



Lire aussi :

Etats-Unis : l'indifférence des candidats démocrates à la présidentielle 2020 envers les musulmans critiquée

Etats-Unis : Jimmy Carter, guest star de la convention de l’ISNA Des milliers de musulmans - plus de 25 000 selon les organisateurs - se sont rassemblés à Rosemont, à une trentaine de kilomètres de Chicago, dans l'Illinois, pour la convention annuelle organisée par la Société islamique d’Amérique du Nord (ISNA).L'événement, qui s'est tenu du vendredi 1er septembre au lundi 4 septembre, était l'occasion pour l'organisation musulmane implantée aux États-Unis et au Canada de célébrer son 60e anniversaire. Née en 1953, elle fédère quantité d'associations opérant dans divers domaines bien au-delà de la sphère religieuse (éducation, santé, action sociale, sciences, engagement politique et citoyen...).La convention a été rythmée par des conférences et des ateliers autour de l'éducation, de la famille, de l'inclusion ou encore des injustices sociales et internationales. A la manière d'un Rassemblement annuel des musulmans de France (RAMF) dont la dernière édition remonte à 2019 , des stands tenus par des commerçants et des associations étaient présents pour animer les quatre jours du rendez-vous., fait savoir l'organisation dans un communiqué., appuie l'ISNA dont le travail et l'engagement ont déjà pu être salués du président américain Joe Biden.Lire aussi :