Etats-Unis : le plus grave incendie à New York endeuille les musulmans du Bronx

L’incendie a pris naissance dans un appartement situé au troisième étage d’un immeuble du quartier de Fordham. C’est le mauvais fonctionnement d’un chauffage d’appoint qui en est la cause. Paniqués, les occupants de l’appartement ont fui en laissant leur porte d’entrée ouverte, ce qui a facilité la propagation de la fumée et du feu à tout l’étage.



Depuis, les familles sont partagées sur ce qu’il convient de faire des restes de leur proches, victimes de l’incendie. Faut-il les enterrer aux États-Unis ou bien rapatrier les corps vers leur terre natale ? Les premiers obsèques ont d'ores et déjà eu lieu, et des décisions prises.



Vanessa Gibson, la présidente de l’arrondissement du Bronx, a promis, pour sa part, de l’aide aux familles touchées par cette tragédie. « Nous n’allons pas vous laisser tomber dans ce moment de grande difficulté. Quels que soient vos besoins, logement temporaires, conseils, abris, aide financière ou soins post-traumatiques, nous allons vous accompagner pas à pas » , a-t-elle assuré lors de la veillée organisée mardi 11 janvier au pied de l'immeuble touché.



Un incendie, le plus grave survenu à New York en 30 ans, s'est déclaré, dimanche 9 janvier, dans un appartement situé dans le Bronx. Il a fait 17 victimes dont huit enfants. La plupart sont des musulmans originaires de Gambie et fréquentaient la mosquée du quartier, Masjid Ar-Rahmah. Son imam, Musa Kabba, a indiqué qu'une prière funéraire collective sera organisée dimanche 16 janvier dans le centre culturel islamique du Bronx.

L'incendie a pris naissance dans un appartement situé au troisième étage d'un immeuble du quartier de Fordham. C'est le mauvais fonctionnement d'un chauffage d'appoint qui en est la cause. Paniqués, les occupants de l'appartement ont fui en laissant leur porte d'entrée ouverte, ce qui a facilité la propagation de la fumée et du feu à tout l'étage.

Depuis, les familles sont partagées sur ce qu'il convient de faire des restes de leur proches, victimes de l'incendie. Faut-il les enterrer aux États-Unis ou bien rapatrier les corps vers leur terre natale ? Les premiers obsèques ont d'ores et déjà eu lieu, et des décisions prises.

Vanessa Gibson, la présidente de l'arrondissement du Bronx, a promis, pour sa part, de l'aide aux familles touchées par cette tragédie. « Nous n'allons pas vous laisser tomber dans ce moment de grande difficulté. Quels que soient vos besoins, logement temporaires, conseils, abris, aide financière ou soins post-traumatiques, nous allons vous accompagner pas à pas », a-t-elle assuré lors de la veillée organisée mardi 11 janvier au pied de l'immeuble touché.

Les occupants de l'immeuble ont décidé, rapporte NY1, de poursuivre les propriétaires de l'immeuble, ainsi que la ville de New York, estimant qu'ils sont responsables d'un manque de vigilance concernant l'aménagement des locaux. Ils dénoncent particulièrement les portes en acier des appartements qui ne se refermaient pas automatiquement. Ils pointent également du doigt le fait que l'immeuble était mal chauffé, entrainant un besoin de chauffage d'appoint, ainsi que le mauvais fonctionnement des détecteurs de fumée.