Sur le vif Bangladesh : des milliers de Rohingyas frappés par un grave incendie Rédigé par Lionel Lemonier | Vendredi 14 Janvier 2022 à 08:00









Si le sinistre n’a fait fort heureusement aucune victime, plus de 5 000 personnes se sont retrouvées sans abri en moins de deux heures, selon Kamran Hossain, un porte-parole de la force de la police qui supervise la sécurité dans le camp de Cox’s Bazar. Toutes les personnes touchées par l’incendie ont trouvé refuge dans les camps voisins mais les conditions de vie se sont encore nettement dégradées.



Le drame de ce début d’année 2022 s’ajoute à celui de mars 2021, lorsque 15 Rohingyas ont perdu la vie dans un incendie. Environ 50 000 avaient alors dû être déplacés. En 2021, deux autres incendies se sont déclarés, laissant des milliers de personnes sans abris et détruisant quatre écoles édifiées par l’Unicef.



Près d’un million de Rohingyas vivent au Bangladesh dans des conditions misérables, sous des abris de fortune. Tous ont fui les persécutions commises ces dernières années par les autorités birmanes, qui les considèrent comme des immigrés clandestins.



