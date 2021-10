Etats-Unis : Sara Minkara désignée conseillère spéciale pour les droits des personnes handicapées

« développer une société plus inclusive en autonomisant les jeunes handicapés à l’échelle individuelle et en luttant contre les stigmates sociaux et culturels contre le handicap à l'échelle mondiale »

« Un septième de la population mondiale, soit 1 milliard de personnes, sont des personnes handicapées. Et si nous ne pensons pas à cette communauté lorsque nous parlons de politique étrangère et de politique en général, cela signifie que nous ignorons vraiment un septième de notre population mondiale »

« Je veux parvenir à un niveau où notre société dit que le handicap est une valeur pour nous et que (…) lorsque nous n'incluons pas les personnes handicapées, c'est une perte pour nous »

« faire bouger les lignes »

Le choix de Sara Minkara est tout sauf anodin. Cette Libano-Américaine de confession musulmane, qui a perdu sa vue à l'âge de 7 ans, a fondé Empowerment Through Integration (ETI) en 2011, lorsqu'elle était étudiante grâce à une bourse délivrée par la Clinton Global Initiative. Son ONG, active aussi bien aux Etats-Unis qu'au Liban, est engagée à, lit-on sur le site d'ETI., a affirmé la trentenaire à CNN., a souligné Sara Minkara, qui espère que son expérience en tant qu'entrepreneure lui permettra deau département d'État et d'apporter une nouvelle perspective.Selon la Maison Blanche, elle sera chargée de diriger la stratégie américaine visant à promouvoir et à protéger les droits des personnes souffrant de handicap à l'échelle internationale et dans l'ensemble du Département.