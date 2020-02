Enfin libre ! Le témoignage puissant d’Asia Bibi, accusée à tort de blasphème, contre l’injustice

Enfin libre !

Depuis 2019, c'est une nouvelle vie – conclusion du livre – qui a commencé pour Asia Bibi, son mari et leurs deux enfants. Face aux menaces de mort qui pèsent sur sa vie et celle de ses proches, c'est au Canada, dans un lieu tenu secret, que cette mère de famille se reconstruit aujourd'hui, mais peut-être aussi, dans un avenir proche, en France où elle souhaite s'établir en obtenant l'asile politique. Elle est enfin libre… ou presque. Car, en plus de devoir composer avec les menaces, il est désormais impossible pour Asia Bibi de revenir dans sa terre natale où elle déclare avoir été relativement heureuse avant 2009, malgré les difficultés que subissent les minorités religieuses.Son courage et sa force sont indéniables. Avec, c'est un combat contre l'injustice et l'obscurantisme qui transparaît et auquel les lecteurs sont naturellement invités à se joindre. L'histoire d'Asia Bibi doit constituer une occasion parmi d'autres pour les autorités et les communautés musulmanes d'entamer une profonde réflexion autour du bien-fondé des lois sur le blasphème, à tout le moins dans leur application, dont les dérives, trop nombreuses, doivent faire se lever en elles l'indignation au nom même des valeurs de paix et de justice que prône l'islam.