Sur le vif En Italie, un joueur de l'AS Roma suspendu pour blasphème Rédigé par Myriam Attaf | Mercredi 16 Décembre 2020 à 17:00





« prononcé une expression blasphématoire » à la 23e minute de la première mi-temps lors du match contre Bologne dimanche 13 décembre, après qu’il a marqué un but contre son camp.



Dans un communiqué publié lundi 14 décembre, la Ligue affirme que « le joueur en question a été clairement capté par les images télévisées en train de prononcer une expression blasphématoire identifiable et audible sans que cela ne laisse place à un quelconque doute raisonnable. » , sans préciser les propos incriminés.



Bryan Cristante n’est pas le premier joueur à faire face à ce type d'accusation dans le monde du sport italien. En 2018, l'international italien de l'Udinese, Rolando Mandragora, avait écopé d’un match de suspension après avoir insulté la Vierge Marie et comparé Dieu à un chien. Le capitaine du rugby italien, Sergio Parisse, a aussi été contraint de s'excuser après avoir été filmé en train de prononcer une phrase blasphématoire avant un match des Six Nations contre la France.



La Fédération italienne de football, qui interdit aux joueurs le port de T-shirts affichant des messages personnels à leur famille ou faisant référence à leurs croyances religieuses, rend le blasphème passible de sanctions disciplinaires depuis 2010, rappelle



Don Diego Maradona et le royaume de Naples

Myriam Attaf