Un clip contre le racisme dans le football dÃ©voilÃ© par la LFP (vidÃ©o)

Sur le vif Un clip contre le racisme dans le football dévoilé par la LFP (vidéo) Rédigé par Lina Farelli | Jeudi 9 Janvier 2020 à 14:22





« Au foot, la seule couleur qui compte, c’est celle de son équipe. » C'est avec ce slogan que la Ligue de football professionnel a lancé, mercredi 8 janvier, un clip contre le racisme dans les stades de football.



« En utilisant un traité minimaliste brut qui rappelle certains dessins animés des années 1990, le film d’animation souhaite inspirer toutes les générations et promouvoir un football inclusif et éthique » , explique dans un communiqué la LFP, qui invite les supporteurs à se mobiliser dans cette lutte contre le racisme en signalant tout acte discriminant par l’intermédiaire de la



Pour Nathalie Boy de la Tour, présidente de la LFP, « grâce à son exposition médiatique, le football permet de toucher une grande partie des Français. En réaffirmant sa détermination à lutter contre le racisme, le football professionnel français s'inscrit dans une dynamique initiée depuis plusieurs années et accélérée avec la mise en place du plan stratégique de la LFP en avril 2017 » .

En décembre 2019, la Ligue italienne de football avait initié une campagne contre le racisme mais celle-ci a été fort critiquée après l’utilisation d’une peinture représentant trois singes. Les responsables de la ligue avaient beau indiqué que l’œuvre avait pour but « de défendre les valeurs d’intégration, de multiculturalisme et de fraternité » , le message était très mal passé. A juste titre à l'heure où de nombreux actes racistes, incluant des cris de singes à l'encontre de joueurs noirs, sont régulièrement constatés à l'occasion de matchs en Italie.