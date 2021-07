En Algérie, un imam sanctionné après un prêche dénonçant la gestion du Covid-19

« L'imam va continuer à travailler en dirigeant des prières seulement, mais il ne peut plus prêcher »

« la lutte contre la pandémie de Covid-19 est du ressort du Comité scientifique »

« Il n'y aura aucune sanction par la volonté de Dieu »

« Il faut toutefois préciser que l'imam est un fonctionnaire et tout ce qui concerne la lutte contre la propagation du virus est la compétence du comité scientifique composé des meilleurs médecins et scientifiques. Responsables, citoyens et fidèles respectent le protocole sanitaire pour préserver la vie et la santé des citoyens. »

Face aux vives réactions suscitées par la rumeur de son limogeage par les autorités, le ministre des Affaires religieuses Youcef Belmehdi s’est exprimé après avoir été interpellé par le sénateur Abdelouahab Benzaim., a-t-il fait savoir, précisant que, a indiqué le sénateur.Lire aussi