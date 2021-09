Sur le vif Ramadan 2021 : en Algérie, les chaînes de télé appelées à plus de responsabilité Rédigé par Myriam Attaf | Vendredi 12 Mars 2021 à 12:45









Lundi 8 mars, l’organe de surveillance a rappelé dans un communiqué relayé par l’Agence de presse algérienne (APS) la nécessité « de faire preuve de responsabilité dans la sélection rigoureuse des œuvres artistiques et de fiction à diffuser durant le mois sacré pour l'intérêt aussi bien de la création que de la société » .



Alors que le mois de Ramadan approche , l'Autorité de régulation de l'audiovisuel algérienne (ARAV) lance un avertissement : les responsables des chaînes de télévision sont appelés à plus de responsabilité et de vigilance dans le choix des programmes qu'ils diffusent pendant le mois du jeûne.

Les caméras cachées dans le viseur « les intérêts économiques et diplomatiques du pays » . Un des épisodes dans lequel le président tunisien avait été caricaturé avait en effet suscité une polémique



Elle avait également lancé un avertissement à Numidia TV a la même période pour l’émission de caméras cachées « Ana wa rajli » ( Mon mari et moi ) par Numidia TV. Il était question, dans un épisode qui a fait scandale, de proposer à un homme de jouer pour gagner... une femme à épouser immédiatement. L'ARAV avait alors dénoncé un programme qui portait « atteinte à la dignité humaine » .



L'autorité, qui anticipe cette année de futurs manquements, veut freiner l'usage de caméras cachées, très populaires pendant le Ramadan, avec des séquences ayant recours « à la violence, à la terreur et à l'atteinte à la dignité humaine » .



« Selon les observations des critiques et spécialistes, nombreuses sont les œuvres artistiques diffusées durant le mois de Ramadan dernier, ayant fait appel à des amateurs sans expérience dans le domaine, en quête d'argent uniquement, ce qui leur a fait perdre leur valeur et plonger dans le superficiel et la bassesse » , souligne l'ARAV.



Elle exhorte aussi les médias « à l'obligation de respecter les règles déontologiques de la publicité, à ne pas confondre entre le contenu médiatique et celui commercial et à ne pas dépasser le délai réservé à la diffusion des spots publicitaires au détriment du téléspectateur » . Dans son viseur également, « les programmes religieux qui traitent des questions conflictuelles et sensibles, loin du référent religieux national ».



En cas de manquement, l'ARAV a assuré qu’elle prendrait « toutes les mesures que la loi lui confère en vue d'imposer le respect des normes relatives à la diffusion et au timing adéquat, aussi bien pour les œuvres dramatiques et humoristiques que les contenus publicitaires » . Des mesures qui peuvent à aller jusqu’à l'arrêt des programmes visés.



Myriam Attaf