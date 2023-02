Emirats arabes unis : la famille abrahamique réunie dans un espace commun désormais ouvert au monde

L'homme fort des Émirats arabes unis, Mohammed Ben Zayed, aussi appelé MBZ, n'a pas manqué de saluer une initiative qu'il déclare être en phase avec le respect de sa nation envers la diversité et la tolérance. « Les Emirats arabes unis sont fiers de son expérience issue d’un mélange de personnes appartenant à diverses communautés qui travaillent ensemble à l’élaboration de nouveaux possibles » , a-t-il indiqué sur son compte Twitter le jour de l'inauguration. Avec l’inauguration de la Maison de la famille d’Abraham, « nous restons fermement engagés à renforcer le respect mutuel, la compréhension et la diversité pour réaliser des progrès communs » , a-t-il ajouté.



Au cours de la cérémonie d’inauguration, Saïf Bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur, a déclaré que ce lieu de rassemblement des religions « concrétise les valeurs de respect mutuel et de coexistence pacifique propre aux Emirats arabes unis » . « Nous sommes conscients que notre monde contemporain est vraisemblablement miné par des problèmes sociaux intolérables. Nous considérons que ce monde qui est le nôtre a besoin d’entendre notre dialogue et notre implication pour forger la paix et la prospérité » , a affirmé, de son côté, Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la Tolérance et de la Coexistence.