Un supermarché casher ouvre aux Émirats, une première dans le Golfe

« Notre communauté ne cesse de croître et de prospérer ici aux Émirats arabes unis. Nous sommes très reconnaissants au gouvernement et aux autorités locales pour leur extraordinaire accueil depuis plus d’une décennie maintenant. Afin de permettre aux résidents et aux visiteurs de vivre pleinement une vie juive, nous avons établi des institutions et des communautés. Nous célébrons ouvertement le shabbat et les fêtes et nous profitons d’une nourriture casher de qualité ans tous les émirats »

Le premier supermarché casher a ouvert ses portes à Dubaï, aux Émirats arabes unis, une première dans le Golfe. Rimon (grenade en hébreu) a été inauguré, lundi 12 décembre, en présence du rabbin Levi Duchman et d’une centaine de personnes, avec les encouragements des autorités locales. Ce magasin espère attirer les touristes juifs et israéliens qui sont de plus en plus nombreux à visiter le pays ou même à s’y installer. Une situation rendue possible depuis la signature d'un traité de normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis signé en 2020 sous la houlette de Washington., a déclaré, lors de l'inauguration, le rabbin, cité par la chaîne i24.Unique en son genre, le magasin s’étend sur plus de 130 m2 au centre de Dubaï. Il propose des produits importés d’Israël, d’Europe ou des États-Unis. Il propose également des plats cuisinés tous les week-ends pour les juifs qui souhaitent des repas de shabbat. Il n’est toutefois pas le seul établissement commercial casher présents dans les Émirats arabes unis. On dénombre des restaurants, des cafés et même une boutique de commande de viande en ligne.Lire aussi :