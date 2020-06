Don du sang : face Ã  la pÃ©nurie, un appel Ã  la mobilisation gÃ©nÃ©rale lancÃ© par l'EFS

Sur le vif Don du sang : face à la pénurie, un appel à la mobilisation générale lancé par l'EFS Rédigé par Lina Farelli | Mercredi 10 Juin 2020 à 12:20





« Un mois pour TOUS donner ! » L’Établissement français du sang (EFS), qui tire la sonnette d’alarme sur le niveau des réserves de produits sanguins, lance un appel au don du sang dans le cadre de l'opération #PrenezLeRelai, organisé du 8 juin au 11 juillet et lancé quelques jours avant la Journée mondiale des donneurs de sang.



« Alors que les donneurs ont répondu présent au plus fort de la crise sanitaire, ils sont moins nombreux à venir donner leur sang depuis le déconfinement » , signale l’EFS. Or, « les besoins des patients sont toujours aussi importants, voire davantage avec la reprise de l’activité hospitalière. »



« La situation est aujourd’hui préoccupante : les réserves de sang sont désormais en dessous du seuil d’alerte et tout indique qu’elles continuent de baisser », met en garde l’institution, qui assure avoir mis en place sur les collectes « les mesures barrières et de distanciation, avec port de masque fourni et obligatoire pour tous ».



« Zone verte ou zone orange, les dons de sang sont nécessaires. (…) Du 8 juin au 11 juillet, c’est le moment de continuer à avoir le réflexe don de sang, de passer le relais à votre entourage et de TOUS donner ! » L’EFS rappelle au passage que « les dons de sang doivent être réguliers et constants, car la durée de vie des produits sanguins est limitée : sept jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges ».



Pour savoir où donner son sang,



