Desmond Tutu, figure engagée contre l'apartheid et les injustices, s'est éteint

« Le décès de l’archevêque émérite Desmond Tutu est un nouveau chapitre de deuil dans l’adieu de notre nation à une génération de Sud-Africains exceptionnels qui nous ont légué une Afrique du Sud libérée »

« incommensurable »

« sa vie a été une bénédiction. Ses contributions aux luttes contre l’injustice, localement et mondialement, n’ont d’égale que la profondeur de sa réflexion sur la construction d’avenirs libérateurs pour les sociétés humaines »

Outre la lutte contre le racisme, Desmond Tutu s'est publiquement engagé contre l'homophobie. Il s'est levé contre de multiples injustices, y compris celles qui sévissent dans son pays, jusqu'à annoncer en 2013 qu'il ne voterait plus jamais pour le Congrès national africain (ANC) pour dénoncer les dérives de ce parti qui a pourtant contribué à mettre fin à l'apartheid.L'archevêque n'en oubliait pas de dénoncer haut et fort des injustices commises à l'étranger. Sensible au sort des Palestiniens, il a donné de sa voix pour dénoncer les exactions commises par Israël . Et comme Israël, il a agacé la Chine pour son amitié soutenue avec le Dalaï-lama. , a déclaré le président Cyril Ramaphosa.Pour la Fondation Nelson Mandela qui juge la perte de Desmond TutuLire aussi :