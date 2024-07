Des révélations chocs sur l'abbé Pierre, fondateur d'Emmaüs, accusé d'agressions sexuelles

Les révélations ont eu l'effet d'une immense déflagration au sein des communautés Emmaüs et bien au-delà en France. Emmaüs International, Emmaüs France et la Fondation Abbé Pierre ont rendu publics, mercredi 17 juillet, des faits pouvant s’apparenter à des agressions sexuelles ou du harcèlement sexuel, commis par la figure religieuse entre la fin des années 1970 et 2005.



« Ces faits ont concerné des salariées, des volontaires et bénévoles de certaines de nos organisations membres, ou des jeunes femmes dans l’entourage personnel de l’abbé Pierre » , explique le mouvement, qui a mandaté un cabinet expert de la prévention des violences pour mener un travail d’écoute et d’analyse. Celui-ci, qui a débuté un an plus tôt, en 2023, après qu'Emmaüs France a été destinataire d’un témoignage faisant état d’une agression sexuelle sur une femme, a permis de recueillir les témoignages de sept femmes dont une était mineure au moment des premiers faits. Le religieux touchait régulièrement leurs poitrines, fait notamment état le rapport.



« D’après les informations recueillies, plusieurs autres femmes ont subi des faits comparables, mais n’ont pas pu être entendues » , poursuit Emmaüs. Avec l'aide du groupe Egaé, fondé par l'activiste féministe Caroline de Haas, le mouvement indique avoir mis en place « un dispositif de recueil de témoignages et d’accompagnement, strictement confidentiel, s’adressant aux personnes ayant été victime ou témoin de comportements inacceptables de la part de l’abbé Pierre » .



« Ces révélations bouleversent nos structures, au sein desquelles la figure de l’abbé Pierre occupe une place majeure. Chacun d’entre nous connaît son histoire et son message. Ces agissements changent profondément le regard que nous portons sur un homme connu avant tout pour son combat contre la pauvreté, la misère et l’exclusion » , signifie Emmaüs. Le mouvement salue ainsi « le courage » des femmes qui, par leur parole, ont permis de mettre au jour des « actes intolérables (qui) ont laissé des traces » .