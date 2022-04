Des applis musulmanes accusées d'avoir secrètement collecté des données d'utilisateurs

Google vient de supprimer un peu plus d’une dizaine d’applications de son Play Store après qu'il eut été constaté qu’elles collectaient abusivement des données personnelles avec du code litigieux inséré et caché dans un kit de développement logiciel, révèle une enquête du Wall Street Journal publiée le 6 avril. Or, dans la liste, on retrouve plusieurs applications de prière très prisées par des millions de musulmans, comme Al-Moazin Lite ou Qibla Compass Ramadan 2022. Des applications utilisées par des millions de personnes dans le monde.Dans un billet publié le 6 avril, Joel Reardon, l’un des deux universitaires et chercheurs en ingénierie informatique, explique avoir inventé un procédé pour découvrir des systèmes cachés d’exploitation de données personnelles. Il présente les résultats des recherches menées avec ce nouvel outil. Baptisé AppCensus, cette invention peut effectuer des audits pour dénicher des vulnérabilités dans les applications Androïd.Au cours de leurs recherches, les deux universitaires sont tombés sur un système développé par une obscure société panaméenne et installé dans une application de contrôle de la souris d'un ordinateur. Ce système envoyait des données à un site inconnu. C’est en cherchant des informations sur ce site que les spécialistes se sont rendus compte qu’il recevait des données en provenance d’autres applications, notamment celles destinées aux croyants musulmans. Les logiciels malveillants (ou malwares) utilisés peuvent se passer du routeur si l’utilisateur leur donne accès à ses données, ils ne sont donc pas vérifiées avant d’entrer dans les données personnelles.