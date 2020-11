Déconfinement des lieux de culte : la jauge reste limitée à 30 personnes, l'Eglise catholique en colère

« une mesure complètement stupide qui contredit simplement le bon sens »

« Encore une fois, on se moque de nous »

« 30 personnes dans une petite église de village, on comprend, mais à Saint-Sulpice c’est ridicule ! On a des paroissiens qui viennent à 2 000 dans certaines paroisses de Paris. On va s’arrêter à 31 ? C’est ridicule ! »

« Là, c’est fini. On nous infantilise, on ne nous prend pas au sérieux »

« Jusqu’à présent, nous avons été extrêmement loyaux envers les autorités légitimes comme saint Pierre et saint Paul nous le demandent, mais quand on va trop loin, et qu’on touche à notre conscience et à notre bon sens, cela ne va pas passer du tout. »

La veille, l'archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, a fustigé sur les ondes de Radio Notre-Dame. Selon lui, cette annonce n'est pas du tout conforme à la conclusion des échanges qui avait eu lieu entre les autorités et les responsables des cultes. Pour lui, ce dialogue de sourd remet en cause la confiance placée en l'exécutif.