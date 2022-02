De Dakar à Paris, Abdou Diallo en champion de la CAN : « Vous avez deux cultures, pas moins, servez-vous en ! »

« Honnêtement, au début, je ne réalisais pas ce qu’on faisait. Au moment où j’ai réalisé, j’ai pleuré. Eh, arrêtez de faire les mecs, je sais que vous aussi vous avez pleuré devant la télé ! (rires) On assume c’est bon »

« Être binational, ou plutôt avoir une double-culture - je préfère ce mot là - c’est spécial. Parfois c’est compliqué quand on est jeune mais sachez que c’est une force, c’est un plus. Vous avez deux cultures, pas moins, servez-vous-en ! C’est la plus grande des richesses. Sachez que vous pouvez être important pour vos deux pays. Et c’est ce qu’il y a de plus beau »

« Le 18e a vibré en huitièmes, en quarts, en demies et en finale. Le 18e, c’est l’Afrique à Paris tout simplement. On a une forte communauté originaire du Sénégal, notamment autour de la rue Myrha où vous étiez tout à l’heure. On a la chance, pour la plupart d’avoir, cette double culture. C’est important d’en parler. C’est quelque chose qui fait qu’on a une double arme pour affronter la vie. Le Sénégal et toutes les nations africaines sont les bienvenues à Paris. »

Après une visite de la boutique Maison Château Rouge, le défenseur du PSG s'est donc dirigé vers le gymnase où l'attendait une centaine d'adolescents et des représentants de la mairie. Très disciplinés malgré l'excitation, les collégiens ont sagement attendu en tribune pendant qu'Abdou Diallo prenait des photos avec les officiels. Puis il a eu droit un bain de foule auprès des jeunes qui tendaient tantôt un bout de papier pour obtenir un autographe, tantôt leur téléphone pour un selfie.L'international sénégalais s'est ensuite écarté pour prendre la parole., déclare le footballeur, la voix gorgée d'émotion., assure-t-il.Mams Yaffa, l'adjoint au maire chargé des Sports, a ensuite pris la parole :Abdou Diallo a conclu sa visite en déclarant son espoir pour la suite de qualifier le Sénégal pour la Coupe du monde 2022 au Qatar et remporter la Ligue des champions avec le PSG. Prochaine étape donc, le barrage éliminatoire pour la Coupe du monde face aux Pharaons d'Egypte, ceux-là même face à qui les Lions de la Téranga ont remporté leur premier titre de la CAN. Le choc est attendu !