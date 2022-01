Sur le vif CAN 2022 : une prière interreligieuse au Cameroun avant la messe du football africain Rédigé par Edwy Malonga | Mercredi 5 Janvier 2022 à 15:00









Avec la CAN des quartiers, une jeunesse française aux origines multiples rassemblée autour du foot Au Cameroun, à l’appel de l’archevêque de Yaoundé Jean Mbarga, tous les chefs religieux et la jeunesse locale du pays sont invités à participer, en amont de la compétition de football organisée par la Confédération africaine de football (CAF), à une grande cérémonie interreligieuse jeudi 6 janvier à la basilique Marie-Reine-des-Apôtres de Mvolyé, dans la capitale.fait-on savoir par un communiqué publié le 31 décembre 2021 et relayé par la presse locale. L’initiative a été appuyée par Paul Biya, président de la République camerounaise.Cet appel de l’archevêque intervient alors que, depuis quelques jours, le prêtre jésuite Ludovic Lado lance sur les réseaux sociaux une campagne de boycott de la CAN au Cameroun., a-t-il pesté sur Facebook fin décembre., estime encore Ludovic lado.Le coup d’envoi de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations sera donné dimanche 9 janvier avec pour match d’ouverture Cameroun-Burkina Faso. Reportée à deux reprises déjà dans le contexte de la Covid-19, la compétition continentale suscite un vif engouement dans ce pays d’Afrique centrale, qui a investi un peu plus de 500 milliards de francs CFA (760 millions d’euros) pour en réussir l’organisation.Lire aussi :