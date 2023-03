Dans les universités françaises et le monde numérique, des discriminations fondées sur l'origine persistantes

« bien français »

« peut être interprété comme un signe prédictif de non-sélection finale et incite (les étudiants) à ne pas postuler. Ce qui aboutit à une forme d’autocensure »

L’Observatoire national des discriminations et de l’égalité dans le supérieur (Ondes) a révélé, jeudi 9 mars, les résultats d’un testing auprès de responsables de master démontrant que les candidats avec un nom à consonance maghrébine ont moins de chances que les autres de recevoir une réponse à leur courrier de demande d’information.Quatre demandes d’information ont été envoyées à chaque responsable de master. Deux en provenance d’un candidat et d’une candidate avec un prénom et un nom d’origine maghrébine et deux envoyés par des candidats hommes et femmes dont le nom était. Réalisé auprès de 2 122 masters dans 84 établissement du supérieur dont 55 universités, en février 2022, cette campagne de testing a révélé qu’un candidat, homme ou femme, d’origine française avait 68 % de chances d’obtenir une réponse, pour seulement 61,1 % pour le candidat d’origine maghrébine et 60 % pour sa camarade originaire d’Afrique du Nord. S’il faut se réjouir de l’absence de discrimination de genre en la matière, la différence de traitement selon l’origine des candidats est significative. Une situation qui n’a pas évolué par rapport une étude équivalente réalisée en 2021.Toutes les filières ne sont pas touchées de la même façon. Les formations les plus sélectives sont le plus sujettes à discriminer. Les masters en sciences, technologie, santé, droit, gestion et économie sont beaucoup plus discriminants que les formations en lettres, langues, arts et sciences humaines et sociales. Ne pas recevoir de réponse, commente Clément Martin, chargé de la mission Études au sein du Défenseur des droits.