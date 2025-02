Chrétiens et musulmans du Mantois célèbrent les 20 ans de leur collecte alimentaire annuelle

« Depuis 20 ans, ce sont plus de 55 tonnes de denrées collectées, des milliers de bénéficiaires et de belles rencontres entre bénévoles et avec les donateurs »

« Au-delà de collecter et distribuer des denrées, notre action a créé des moments précieux de rencontre et de partage, renforcé la solidarité et la fraternité »

« Nous avons rappelé notre joie de voir cette collecte se poursuivre mais, en même temps, avec nuance car cela nous indique que la précarité est toujours là et qu'elle progresse »

Vingt ans, déjà ! Chrétiens et musulmans du Mantois se sont mobilisés, samedi 8 février, pour une collecte alimentaire dans plusieurs supermarchés des Yvelines. A l’issue de cette belle action de solidarité qui mobilise chaque année une centaine de bénévoles, ce sont 3,5 tonnes de produits qui ont pu être collectées, indique à Saphirnews Mohamed Ait Saghir. Les denrées non périssables, comprenant également des produits d’hygiène, ont, par la suite, été distribués à des associations caritatives partenaires agissant dans la région (Human Appeal, Au cœur de la fraternité - ACF, Nouvel espoir, LME Mission Limay et la Conférence Saint-Vincent de Paul)., nous précise le militant associatif, engagé dans le dialogue islamo-chrétien depuis 1996. Il a lui-même fait partie, en 2005, des initiateurs de la collecte avec le père Philippe Potier, ancien prêtre de Mantes-la-Jolie, dans le cadre du Dialogue Islamo-Chrétien du Mantois (DIC). Ce collectif, fondé voici plusieurs décennies, réunit mosquées, paroisses catholiques et temples protestants qui agissent à renforcer les liens interconfessionnels et à promouvoir la solidarité à travers diverses actions humanitaires et culturels.Les animateurs du collectif se sont retrouvés, dimanche 9 février, pour une cérémonie marquant les 20 ans de la collecte à la paroisse Saint Jean-Baptiste, à Mantes-la-Jolie., a-t-on fait savoir à cette occasion., nous dit Mohamed Ait Saghir.Selon l’Observatoire des inégalités, la pauvreté gagne du terrain en France, avec 5,1 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, soit 8,1 % de la population. Autant dire que la collecte interreligieuse porté par le DIC est une pierre bienvenue à la lutte contre la précarité.Lire aussi :