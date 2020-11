Sur le vif Cholet endeuillé après des crimes commis au nom d'un « Dieu catholique » Rédigé par Radjaa Abdelsadok | Mardi 17 Novembre 2020 à 18:00









Les agressions ont été extrêmement violentes. Une cellule d'écoute psychologique à destination des habitants du quartier a été mise en place dans les locaux du centre technique municipal de la ville de Cholet. Les agressions mortelles survenues samedi 14 novembre à Cholet (Maine-et-Loire) ont choqué cette commune du Maine-et-Loire. Vers les coups de 16 h, dans le quartier Tuilerie-Leclerc, un homme croise la route de deux personnes âgées qu'il décide de tuer. La première victime est un homme de 82 ans. Sa femme, 81 ans, est grièvement blessée. La troisième victime qu'il rencontrera sur son périple sanglant sera un homme de 61 ans.Le tueur présumé, interpellé le même jour à son domicile après un signalement, a reconnu les faits. Des traces de sang « importantes » ont été retrouvées à son appartement. Agé de 35 ans, l’individu a déclaré en garde à vue être catholique et qu’il a été, rapporte le procureur de la République d'Angers, Eric Bouillard., indique-t-il. Selon l'enquête, les trois victimes n'ont pas de lien avec le suspect.L'arme des agressions est, a précisé le procureur de la République, qui évoqueenvers les victimes.Le procureur de la République d'Angers a dressé le portrait de cet homme est décrit commepar son voisinage. Âgé de 35 ans, il aurait fait un burn-out qui l’a conduit en 2018 à faire un séjour sous contrainte en hôpital psychiatrique dont il est sorti l'été dernier. L’homme, connu pour des délits de droit commun, vient de nouveau d’être hospitalisé sous contrainte en psychiatrie., a fait savoir le maire de Cholet, Gilles Bourdouxleix, auprès de Ouest-France . « Voilà quelqu’un qui était encore en psychiatrie il y a quelques mois. On a considéré qu’il était guéri. Ce n’était visiblement le cas. Il y a une faute quelque part. (…) J’espère qu’à un moment donné le suspect sera jugé. »]iLes agressions ont été extrêmement violentes. Une cellule d'écoute psychologique à destination des habitants du quartier a été mise en place dans les locaux du centre technique municipal de la ville de Cholet.