Charte des imams : Moussaoui dénonce un « communiqué accusatoire » de trois fédérations du CFCM

« communiqué accusatoire et non constructif »

« certaines déclarations portent atteinte à l’honneur des musulmans, avec un caractère accusatoire et marginalisant »

« J’aurais aimé que ces déclarations soient précisées par écrit sous forme d’amendements et transmises au CFCM »

« plus bénéfique à nous tous qu’un communiqué accusatoire et non constructif ».

« cette nouvelle sortie unilatérale de trois fédérations composant le CFCM qui n’est pas de nature à rassurer nos coreligionnaires sur l’État des instances représentatives du culte musulman »

« Par ces actions répétitives, les fédérations composant le CFCM risquent d’être rendues toutes responsables de cette situation de division préjudiciable à l’organisation du culte musulman »

« chacun à prendre ses responsabilités et à mesurer la gravité de la situation et des défis que nous devons affronter tous ensemble ».

« tous les amendements transmis au CFCM seront pris en compte avec l’ensemble des retours des CRCM, CDCM, imams et responsables de mosquées ».

Quelques jours après le paraphage du texte de la charte devant Emmanuel Macron, le président du Conseil français du culte musulman (CFCM), Mohammed Moussaoui, dénonce, jeudi 21 janvier, undu Comité de coordination des musulmans turcs de France (CCMTF), de la Confédération islamique Milli Görus (CIMG) et de Foi & Pratique concernant la charte des principes de l’islam de France. Ces dernières ont fait savoir que, fait part Mohammed Moussaoui, jugeant ce procédé Après la sortie de la Grande Mosquée de Paris, le président du CFCM déplore, estime-t-il, appelantA la demande des fédérations de voir le contenu de la charte être modifié dans un avenir proche, le président de l’Union des mosquées de France (UMF) assure queLire aussi :