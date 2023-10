Canada : le Mois de lâ€™histoire islamique cÃ©lÃ©brÃ© en appui au combat contre lâ€™islamophobie

« Alors que nous célébrons la riche histoire et les nombreuses réalisations des personnes musulmanes, force est de constater les effets dévastateurs de l’islamophobie et les obstacles auxquels la communauté musulmane se heurte encore aujourd’hui. La haine, l’islamophobie et la discrimination sous toutes ses formes n’ont pas leur place au Canada. C’est pourquoi notre gouvernement a déployé des efforts considérables ces dernières années »,

« une étape majeure dans notre combat contre la haine et l’islamophobie ».

« Ce mois est l’occasion d’en apprendre plus sur la diversité des communautés musulmanes au Canada et, s’il s’agit d’une période de réjouissances, c’est aussi le bon moment pour mettre en lumière les obstacles auxquels se heurte la communauté. (…) Ensemble, faisons front commun contre la haine et montrons au reste du monde que la diversité est la plus grande force du Canada. »

fait savoir l’ex-ministre en charge des Aînés.A cet égard, elle souligne la nomination, en janvier 2023, d’Amira Elghawaby en tant que première représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie Pour l’ex-journaliste, cette édition du Mois canadien de l’histoire islamique est la première qu’elle célèbre à son poste de conseillère auprès du gouvernement. Avec Kamal Khera, elle a adressé un message sur les réseaux sociaux :