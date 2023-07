Canada : l'attaque d'une mosquÃ©e reconnue comme terroriste, son auteur condamnÃ©

« Cette personne s’est préparée pendant un an pour tuer des gens qu’il ne connaissait pas, simplement en raison de leur religion »

La Cour supérieure de l'Ontario a condamné, mardi 25 juillet, l'auteur de l'attaque contre une mosquée de Mississauga en mars 2022. Mohammad Moiz Omar avait agressé avec un répulsif à ours et une hachette des fidèles du Centre islamique Dar Al-Tawheed alors qu'ils commençaient à effectuer ensemble une prière matinale. Aucun mort ni blessé grave ne fut heureusement à déplorer grâce à la réactivité des fidèles qui ont su maîtriser l'assaillant avant l'intervention de la police. Le choc fut tout de même immense et la peur continue jusqu'à présent de saisir des fidèles.Âgé de 24 ans, l'homme d'origine pakistanaise qui se revendique comme athée, avait reconnu lors de son arrestation avoir planifié l'attaque et qu'il était motivé par la haine des musulmans. Quelques jours avant le verdict, il a plaidé coupable de trois accusations liées au terrorisme pour l'attentat.Dans sa décision, la Cour supérieure de l'Ontario a relevé plusieurs facteurs aggravants comme la préméditation du crime, le caractère terroriste de l'attaque, le crime haineux, l'attaque dans un lieu de prière et le risque élevé que l'individu représente, rapporte Radio Canada . Au cours d'une perquisition à son domicile, les enquêteurs avaient notamment trouvé un disque dur contenant des séquences vidéo des attentats de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, perpétrés en 2019. Le magistrat a néanmoins relevé quelques facteurs atténuants, comme sa reconnaissance de culpabilité, ses excuses, son jeune âge, le soutien de sa famille, ses conditions de détention plus restrictives durant la pandémie. Le rapport psychiatrique a aussi révélé que l'homme est atteint d'une forme d'autisme, d'un développement limité et d'un désordre neurologique après une détresse fœtale à la naissance.Si le verdict est conforme aux réquisitions, l'imam de la mosquée, Ibrahim Hindy, a estimé que la peine prononcée était insuffisante., a-t-il déclaré., a affirmé la procureure fédérale Sarah Shaikh.